بايدن يحسم موقفه من كامالا هاريس

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن كامالا هاريس ستكون مجددا نائبته في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي بمناسبة عام على وصوله الى البيت الأبيض إن هاريس "ستكون رفيقتي في الترشح" لولاية رئاسية ثانية.

وكانت هاريس قد أعلنت في منتصف ديسمبر أنها لم تناقش مع بايدن حتى الآن انتخابات 2024، وسط تكهنات بعدم ترشحها في حال قرر الرئيس الأميركي عدم خوض الانتخابات مجددا.

وعندما سئلت في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" عن إمكانية ترشح بايدن البالغ 79 عاما مرة أخرى، أجابت "لا أفكر في الأمر، ولم نتحدث بشأنه".





