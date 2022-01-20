الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
بايدن يحسم موقفه من كامالا هاريس
بايدن يحسم موقفه من كامالا هاريس
الخميس 20 يناير 09:41

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن كامالا هاريس ستكون مجددا نائبته في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي بمناسبة عام على وصوله الى البيت الأبيض إن هاريس "ستكون رفيقتي في الترشح" لولاية رئاسية ثانية.
وكانت هاريس قد أعلنت في منتصف ديسمبر أنها لم تناقش مع بايدن حتى الآن انتخابات 2024، وسط تكهنات بعدم ترشحها في حال قرر الرئيس الأميركي عدم خوض الانتخابات مجددا.
وعندما سئلت في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" عن إمكانية ترشح بايدن البالغ 79 عاما مرة أخرى، أجابت "لا أفكر في الأمر، ولم نتحدث بشأنه".


المصدر: وكالات
بايدن
كامالا هاريس
آخر الأخبار
سكان يصطفون في موقع لاختبار الحمض النووي خارج مركز تجاري لإجراء اختبار فيروس كورونا في بكين
عربي ودولي
الصحة العالمية: مستوى قياسي جديد لإصابات كورونا في أسبوع
اليوم 09:17
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
دنيا
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
اليوم 09:11
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©