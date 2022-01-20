الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
عمليات نوعية للتحالف وغارات تستهدف مواقع للحوثيين في الحديدة
أرشيفية
الخميس 20 يناير 07:14

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه استهدف "تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة: وأضاف أن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري".

واعتبر التحالف أن " ميناء الحديدة ثكنة عسكرية يهدد الامن الاقليمي والدولي".

وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر ننفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات.

وقال التحالف: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين، وليسوا بمنأى عن التعامل". 

وأكد التحالف أن العملية تأتي في إطار الاستجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.

المصدر: وكالات
التحالف العربي
اليمن
الحوثيين
آخر الأخبار
سكان يصطفون في موقع لاختبار الحمض النووي خارج مركز تجاري لإجراء اختبار فيروس كورونا في بكين
عربي ودولي
الصحة العالمية: مستوى قياسي جديد لإصابات كورونا في أسبوع
اليوم 09:17
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
دنيا
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
اليوم 09:11
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©