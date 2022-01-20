عمليات نوعية للتحالف وغارات تستهدف مواقع للحوثيين في الحديدة

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه استهدف "تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة: وأضاف أن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري".

واعتبر التحالف أن " ميناء الحديدة ثكنة عسكرية يهدد الامن الاقليمي والدولي".

وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر ننفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات.

وقال التحالف: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين، وليسوا بمنأى عن التعامل".

وأكد التحالف أن العملية تأتي في إطار الاستجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.