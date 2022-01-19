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رئيس البعثة الأممية الجديد في الحديدة يتسلم مهامه
مايكل بيري
الخميس 20 يناير 01:39

الحديدة (وكالات)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «UNMHA» في اليمن أن رئيس بعثتها الجديد، اللواء الأيرلندي، مايكل بيري، تسلّم مهامه رسمياً أمس، خلفاً للجنرال الهندي أباهيجيت غوها. وسيتولى بيري أيضاً مهمة رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار «RCC»، في ظل اتهامات للبعثة الأممية بفشلها في وقف اعتداءات الميليشيات الإرهابية وتنفيذ الاتفاق.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن اللواء بيري يتمتع بمسيرة مهنية طويلة منذ انضمامه إلى الجيش الأيرلندي كضابط في سلاح المشاة في عام 1975، كما خدم من 2016 إلى 2018 كرئيس للبعثة وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».
كما أمضى بيري 10 سنوات في عمليات الانتشار في الخارج، بما في ذلك في أفغانستان والبوسنة والعراق ولبنان والصومال وأوغندا.
ومنذ عام 2011 إلى عام 2013، تولى بيري قيادة بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري في الصومال، وفي عام 2004 كان قائداً لفريق الاتصال مع القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان.

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