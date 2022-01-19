ألمانيا تدعو إلى حملة تطعيم عالمية ضد كورونا

برلين (وكالات)

روج المستشار الألماني أولاف شولتس لتعزيز الجهود من أجل القيام بحملة عالمية للتطعيم ضد كورونا.

وفي كلمته خلال الحوار الافتراضي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي أمس: «من دون حملة تحصين عالمية بحق، ستنفد منا حروف الأبجدية اليونانية قريباً في إطلاق أسماء على المتحورات الجديدة للفيروس».

ووعد شولتس بأن تواصل بلاده، وهي اليوم ثاني أكبر مانح لحملة كوفاكس، في تقديم إسهامها في حملة التطعيم العالمية، وقال: «نسعى من خلال دعمنا لكوفاكس إلى الوصول بنسبة الملقحين إلى 70 % من سكان العالم بحلول منتصف العام».

وأضاف شولتس أن تحسين البنية التحتية الصحية سيكون من ضمن القضايا التي ستركز عليها الرئاسة الألمانية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وطالب بمساعدة شركاء آخرين ولاسيما من القطاع الخاص.

وأعرب شولتس عن اعتقاده أن تمويل حملة التطعيم العالمية بالكامل يمثل الدفعة التي تحتاجها اقتصاداتنا.

يشار إلى أن المؤتمر السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي، والذي كان مزمعاً إقامته في الأسبوع الحالي، تأجل بسبب وضع كورونا، وقرر منظمو المنتدى عقد المناقشات بين الساسة المشاركين بشكل افتراضي.