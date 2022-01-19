«الصحة العالمية»: «كورونا» لم ينتهِ

عواصم (وكالات)

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن «كوفيد- 19» لم ينتهِ بعد فيما سجّلت كل من فرنسا وألمانيا والبرازيل أعداداً قياسية جديدة للإصابات خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وتتفشى المتحورة «أميكرون» شديدة العدوى بشكل واسع في أنحاء العالم، ما دفع بعض الدول لإعادة فرض إجراءات جديدة وتسريع إطلاق حملات التطعيم بالجرعات المعززة. وقال مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مقرها في جنيف: «ما زال هذا الوباء بعيداً عن نهايته».

وتُعد أوروبا في عين عاصفة الإصابات، إذ سجّلت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة خلال 24 ساعة فيما أعلنت فرنسا عن نحو نصف مليون حالة. وحذّر مدير منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من التقليل من مدى خطورة «أوميكرون»، المتحورة التي تتفشى بشكل واسع من أميركا اللاتينية وصولاً إلى شرق آسيا، منذ اكتشفت أول مرة في جنوب القارة الأفريقية في نوفمبر.

وقال: «قد تكون (أوميكرون) أقل شدة، بالمعدل، لكن الرواية القائلة إنها مرض خفيف مضللة».

وسجّلت أوروبا الأسبوع الماضي 5 ملايين إصابة وتوقّعت منظمة الصحة بأن «أوميكرون» قد تصيب نصف سكان القارة بحلول مارس، ما سيؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات.

وسجّلت ألمانيا 112.323 إصابة جديدة بالفيروس و239 وفاة، وفق ما أعلن مسؤولون فيما رصدت «أوميكرون» في أكثر من 70% من الإصابات. كما تعاني دول أوروبية أخرى من ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بـ«أوميكرون».

وتكشف الأرقام الأخيرة الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية بأن البلد سجّل 464.796 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهو عدد قياسي جديد. وتتزامن هذه الأعداد القياسية مع ذكرى مرور عامين على إعلان أول وفاة ناجمة عن فيروس في الصين، عُرف لاحقاً بأنه «كورونا».

وخارج أوروبا، سجّلت البرازيل أيضاً عدداً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بلغ أكثر من 137 ألفاً.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، رفع جميع القيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا اعتباراً من 27 يناير الحالي. وأكد جونسون في تصريح أثناء مداخلته تحت قبة مجلس العموم أنه سيتم إنهاء العمل بإلزامية ارتداء الكمامات في كل الأماكن سواء المفتوحة أو المغلقة، فضلاً عن وقف العمل بالجواز الصحي لدخول بعض الأماكن المغلقة والمكتظة كملاعب كرة القدم والنوادي. وأضاف أنه تقرر أيضاً سحب الإرشادات التي توصي بالعمل من البيت لكل من يستطيع القيام بذلك، مشيراً إلى أن قرار الحجر الصحي لمدة 5 أيام لكل من تثبت إصابته بالفيروس التاجي سيظل سارياً.