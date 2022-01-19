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أضرار كبيرة بمخيمات النازحين شمال سوريا
طفل سوري نازح يقيم في خيمة بعفرين شمال سوريا (أ ف ب)
الخميس 20 يناير 01:39

دمشق (د ب أ)

انهارت مئات الخيام في مخيمات النازحين بمناطق شمال سوريا جراء عاصفة ثلجية وأمطار غزيرة اجتاحت البلاد ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وقال «أبو محمد» من فرق الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة السورية: إن «الأوضاع في مخيمات النازحين عصيبة جداً جراء موجة صقيع وبرد تعرض لها مئات الأطفال والنساء وكبار السن وسط إمكانات بسيطة».
وبين أن أكثر المخيمات تضرراً في مناطق ريف إدلب الشمالي الشرقي وعفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي، حيث انهارت عشرات الخيام جراء الثلوج ومياه الأمطار وتحول بعضها إلى مستنقعات.
وأضاف أبو محمد: «لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على فتح مجارٍ للمياه داخل المخيمات وفتح الطرق باتجاه المخيمات التي تقطعت جراء الثلوج».
وأعلنت منظمة «منسقو استجابة سوريا»، في بيان أمس، أن عدد المخيمات المتضررة بشكل أولي نتيجة هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 47 مخيماً منتشرة في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى تضرر 250 خيمة أغلبها في مناطق ريف حلب الشمالي.
ويعيش أكثر من مليون ونصف المليون شخص نازحين في أكثر من 1200 مخيم بمناطق ريفي حلب وإدلب شمال سوريا وسط ظروف إنسانية صعبة، وتتعرض تلك المخيمات في كل عام إلى غرق بسبب الأمطار والثلوج.
وكانت منظمة الاستجابة السريعة العاملة في مناطق شمال سوريا، حذرت قبل أيام من مخفض جوي جديد يؤثر على الشمال السوري ويهدد المخيمات.
وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة للحكومة السورية، أمس، من حدوث صقيع وتشكل للجليد في جميع المناطق. 

سوريا
مخيمات النازحين
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