الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
محكمة عراقية تؤجل البت بدستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان
محكمة عراقية تؤجل البت بدستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان
الخميس 20 يناير 01:39

هدى جاسم (بغداد)

قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أمس، تأجيل البت في دستورية جلسة البرلمان العراقي الأولى التي شهدت انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الـ 25 من يناير الجاري.
وطبقاً لوقائع الجلسة التي بثتها الفضائية العراقية الرسمية، استمعت هيئة رئاسة المحكمة إلى مرافعة المدعين الذين يمثلون النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني وطالبوا بإلغاء الجلسة واعتبارها غير دستورية وإبطال نتائجها فضلاً عن الاستماع إلى دفوعات المدعى عليه الذين مثلوا الحلبوسي ورأوا أن الجلسة كانت دستورية وطالبوا برد الدعوى.
وبعد انتهاء مرافعات الطرفين قرر رئيس المحكمة تأجيل البت بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان إلى الـ 25 من يناير الجاري، وهو ثاني تأجيل للبت في الدعوى.
وأصدرت المحكمة ذاتها في الـ 13 من يناير الجاري أمراً بإيقاف عمل «هيئة رئاسة البرلمان» بشكل مؤقت استجابة لدعوى خشان والمشهداني اللذين رأيا فيها أن عملية انتخاب رئاسة البرلمان شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي له.
وكانت الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري وتم فيها انتخاب الحلبوسي شهدت مشادات وخلافات وانسحاب عدد من النواب في الوقت الذي مضى فيه أغلبية النواب لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

المحكمة الاتحادية العراقية
العراق
البرلمان العراقي
محمد الحلبوسي
آخر الأخبار
سكان يصطفون في موقع لاختبار الحمض النووي خارج مركز تجاري لإجراء اختبار فيروس كورونا في بكين
عربي ودولي
الصحة العالمية: مستوى قياسي جديد لإصابات كورونا في أسبوع
اليوم 09:17
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
دنيا
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
اليوم 09:11
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©