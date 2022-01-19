مبعوثان أميركيان يبدآن محادثات في السودان لإنهاء الأزمة

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت سفارة واشنطن في الخرطوم أن دبلوماسيَين أميركيين كبيرين التقيا مع نشطاء مؤيدين للديموقراطية، أمس، في السودان في إطار محادثات لمناقشة سبل المضي قدماً بعد الأزمة التي تضرب البلاد. وأفادت السفارة الأميركية عبر «تويتر» أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد عقدا اجتماعات مع أسر ضحايا قتلوا خلال الاحتجاجات، كما التقيا بأعضاء في تجمع المهنيين السودانيين.

ومن المقرر أن يلتقي الدبلوماسيان مع أشخاص آخرين، من بينهم قادة عسكريون وشخصيات سياسية. أجرى الدبلوماسيان محادثات في وقت سابق في السعودية مع مجموعة «أصدقاء السودان»، وهي مجموعة دول غربية وعربية تؤيد الانتقال إلى حكم مدني.

وفي سياق آخر، كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وكلاء الوزارات بالقيام بأعمال الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال للتحضير للانتخابات.

وأطلع رئيس مجلس السيادة وكلاء الوزارات الذين التقاهم أمس، بالقصر الجمهوري بحضور نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، على تطورات الأوضاع بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة واستمع إلى تقارير من الوكلاء حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية.

ووجه البرهان الوكلاء بالاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، والالتزام بالمؤسسية في الخدمة المدنية والبعد عن الاستقطاب الحزبي والجهوي، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز أخطاء الفترة السابقة.

وشدد البرهان على ضرورة الكشف عن المتورطين في الأحداث ومحاسبتهم والتصدي للحملات الإعلامية الزائفة والضارة بأمن البلاد.