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توثيق 36 ألف انتهاك حوثي في الجوف العام الماضي
أرشيفية
الخميس 20 يناير 01:39

عدن (وكالات)

كشف تقرير حقوقي أطلقته لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف، أمس، عن توثيق 36 الفاً و153 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في المحافظة خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير تلقت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخة منه، بأن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة واعتداءات وتعذيب واعتقالات وزراعة الألغام ونهب للمساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال من المدارس واقتحام ونهب للمؤسسات العامة والخاصة، مشيراً الى توثيق 51 حالة قتل خارج نطاق القانون، و74 حالة إصابة استهدفت المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وأشار التقرير إلى توثيق 201 حالة انتهاك ضد الطفولة منها 126 حالة تجنيد للأطفال دون السن القانونية، و75 حالة التدريب والاستخدام في الاعمال العسكرية، وتوثيق 59 حالة اختطاف واخفاء قسري، و8 حالات تعذيب، و156 حالة اقتحام ونهب الممتلكات الخاصة، وتضرر 42 شخصاً من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، و350 اعتداء وأضرار بأعيان ثقافية وتاريخية، ونزوح 5903 أسر.

اليمن
الجوف
ميليشيات الحوثي
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