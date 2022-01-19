مقتل 90 إرهابياً وتدمير 11 آلية عسكرية في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل هجمات شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محاولة منها لاستعادة «تبة الفليحة» وسلسلة «جبال الردهة» جنوب محافظة مأرب، كما أحبط هجوماً آخر شمالي مديرية «عبس» بمحافظة حجة، بينما أعلن تحالف دعم الشرعية مقتل 90 إرهابياً وتدمير 11 آلية عسكرية عبر تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء ذلك فيما كبدت القوات المشتركة الحوثيين خسائر فادحة في جبهات غرب تعز وجنوب الحديدة.

وتصدى الجيش اليمني ومقاتلو القبائل فجر أمس، لهجوم شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية في محاولة لاستعادة «تبة الفليحة» وسلسلة «جبال الردهة» جنوب محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيات الإرهابية دفعت بعشرات المدرعات والأطقم العسكرية وأنساق متلاحقة من عناصرها في هجومين متزامنين، الأول هاجمت فيه قوات الجيش المتمركزة في «تبة الفليحة» جنوب شرقي معسكر «أم ريش» الاستراتيجي، وخسرت فيه الميليشيات أكثر من 20 قتيلاً وعشرات الجرحى، بالإضافة الى إعطاب طقمين وعربة مدرعة.

وأحبط الجيش اليمني هجوماً آخر على سلسلة «جبال الردهة» شرق «عقبة ملعاء»، كما دمرت المدفعية عدداً من الأطقم والآليات العسكرية كانت تتجهز للالتفاف على مواقع الجيش.

وفي تطور لاحق، أفادت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استهدفت محطة وقود في مديرية «حريب» بصاروخ باليستي، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين.

وقال السكان: إن ميليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ بالستي محطة وقود واقعة على الطريق الرابط بين بمديريتي «عين وحريب»، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة نحو 10 آخرين. وأشاروا إلى أن الانفجار أدى إلى احتراق سيارات كانت بالقرب من محطة الوقود.

بدوره، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن محصلة عملياته العسكرية الجوية الداعمة للجيش اليمني ومقاتلي القبائل وألوية العمالقة في محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال التحالف في الإيجاز اليومي بشأن مسار العمليات، إنه نفذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكداً أن تلك الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 90 إرهابياً.

وفي سياق متصل، أحبط الجيش اليمني أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية شمالي مديرية «عبس» بمحافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري أن المواجهات التي خاضها الجيش في جبهات «عبس» أسفرت عن خسائر بشرية تكبدها الميليشيات، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش دكت متارس وخنادق الميليشيات بالمنطقة.

وقبل عدة أيام، أسقطت قوات التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني طائرة مسيرة متفجرة أطلقتها ميليشيات الحوثي قبالة سواحل «مرسى حبل» جنوب مديرية «ميدي».

وفي الساحل الغربي، وجهت القوات المشتركة، ضربات موجعة للميليشيات الحوثية في مناطق مهمة غرب تعز وجنوب الحديدة كبدتها خسائر بشرية ومادية بعد ساعات من استهدافها مدنيين في مديرية «حيس» بقصف من طائرة بدون طيار.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الوحدات المرابطة غرب تعز حققت إصابات مباشرة بقصف مدفعي على ثكنات وتجمعات مسلحة للميليشيات الإرهابية في مديرية «مقبنة»، مؤكداً وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آلية تحمل سلاح رشاشاً ثقيل.

وبالتزامن، ضاعفت مدفعية القوات المشتركة في محور «حيس» جنوب الحديدة خسائر الميليشيات بدك ثكنات ومرابض مدفعية في أطراف مديريتي «جبل راس» و«الجراحي»، وفقاً لذات المصدر.

وكانت الميليشيات الإرهابية ارتكبت أمس الأول، جريمة بحق المدنيين في مديرية «حيس» وذلك بقصف مباشر من طيران مسير أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.



اكتشاف وتفكيك حقل ألغام مضادة للدروع في الحديدة

أعلن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أمس، اكتشاف وتفكيك حقل ألغام مضادة للدروع زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «الخوخة» بمحافظة الحديدة. وأكد «مسام» اكتشاف وتفكيك حقل ألغام مضادة للدروع في قرية «الحنجلة» بمديرية «الخوخة» بمحافظة الحديدة.

وقال قائد الفريق «26 مسام»، المهندس سامي سعيد، إن فريقه تمكن من نزع 49 لغماً مضاداً للدبابات، مشيراً إلى أن منطقة «الحنجلة» تعد من المناطق عالية التأثير كونها مأهولة بالسكان، وتمت زراعتها بألغام فردية ومضادة للدروع بشكل عشوائي وكثيف. وفي السياق، أصيبت طفلة ورجل بانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية «حيس» جنوبي الحديدة مساء أمس الأول. وذكر المرصد اليمني للألغام أن الطفلة فاطمة أحمد جبلي أصيبت بجروح بليغة وبترت ساقها بانفجار لغم في منطقة «باب اللفخ». وأضاف المرصد أن الانفجار أدى أيضاً إلى إصابة شخص آخر يدعى يحيى إبراهيم قطيبي بجروح متفرقة في جسده.