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9 أعراض يعاني منها المطعّمون إذا أصيبوا بأوميكرون
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الأربعاء 19 يناير 22:47

مصطفى أوفى (الاتحاد)
من المهم بالنسبة للناس، حتى الذين تلقوا تطعيماً كاملاً ضد فيروس كورونا المستجد، أن يكونوا على دراية بأعراض متحورة أوميكرون الجديدة.
ونقلت صحيفة «ميرور» عن البروفيسور تيم سبيكتور، وهو أحد المتخصصين في جائحة كورونا في بريطانيا، أن ثمة تسعة أعراض يجب الانتباه لها لكونها مؤشراً قوياً على الإصابة بأوميكرون.
اعتمد البروفيسور سبيكتور على بيانات وأعراض جمعها تطبيق مشهور في بريطانيا يستخدمه الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.
وجدت البيانات، التي جمعها التطبيق، أن هناك تسعة أعراض تستمر في الظهور. 
وقال البروفيسور سبيكتور «إن 480 مليون تقرير أرسلت عبر التطبيق أظهرت أنه مع تطور الفيروس، تظهر الأعراض التي يسببها أيضًا».وأضاف «بالعودة إلى عام 2020، سرعان ما أصبح من الواضح أن الإصدارين الأصلي ومتحور ألفا من الفيروس تسببا في ثلاثة أعراض شائعة جدًا - السعال والحمى وفقدان الرائحة - بالإضافة إلى 20 عرضًا أخرى على الأقل».
وأوضح البروفيسور «عندما ظهرت دلتا، لاحظنا بعد ذلك تحولًا في الأعراض التي أُبلغ عنها بشكل متكرر. أصبحت الأعراض الشبيهة بالزكام - بما في ذلك سيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس المستمر - أكثر شيوعًا، إلى جانب الصداع والسعال، لا سيما لدى الأشخاص الذين أصيبوا به بعد تلقي التطعيم».
أما الأعراض التسعة الشائعة بين الذين أصيبوا بأوميكرون بعد أن تلقوا تطعيمهم كاملاً، وفقًا لمن أضافوا بياناتهم إلى تطبيق «ZOE Covid» البريطاني، فهي:
- سيلان الأنف
- التهاب الحلق 
- العطس 
- الصداع 
- السعال
- الغثيان
- آلام في العضلات
- الإسهال
- الطفح الجلدي
هذه بالطبع ليست بالضرورة هي الأعراض الوحيدة التي يجب الانتباه إليها. ولكنها مفيدة لحثك على الخضوع لفحص من أجل معرفة ما إذا كنت مصاباً بالفيروس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
متحورة أوميكرون
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أعراض
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