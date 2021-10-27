وزير صيني: «طالبان» مستعدة للحوار مع العالم

بكين (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، أن حركة طالبان مستعدة لإجراء حوار مع بقية العالم، وأنه يتعين على المجتمع الدولي مساعدة أفغانستان في التنمية.

وقال وانغ في كلمة بمؤتمر لدول جوار أفغانستان، عبر الفيديو: إن بكين مستعدة لاستضافة المزيد من المحادثات بين أفغانستان وجيرانها بشأن مستقبلها.

وقال وانغ في تصريحات أمام المؤتمر: «طالبان مستعدة للحوار مع العالم، والصين ستستضيف اجتماعاً لجيران أفغانستان في الوقت المناسب».

وحضر وزراء خارجية باكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان اجتماع أفغانستان، ودول الجوار حضوراً فعلياً في إيران، في حين شاركت الصين وروسيا عبر الفيديو.

وجاءت المحادثات في أعقاب مؤتمر مماثل استضافته باكستان في سبتمبر الماضي، واستهدفت إقرار سلام دائم في أفغانستان.

وتبحث الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عن سبل للتعامل مع طالبان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للبلاد، من دون منح الحركة الشرعية التي تطلبها.

وبحث مسؤولون أميركيون وممثلون عن طالبان المساعدات الإنسانية لأفغانستان هذا الشهر، لكن واشنطن قالت: إن الاجتماع لم يصل إلى حد الاعتراف بـ«طالبان».

وتحجم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عن إمداد طالبان بالمال، حتى تقدم الحركة تأكيدات بأنها ستحترم حقوق الإنسان وبخاصة حقوق المرأة.