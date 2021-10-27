إسرائيل توافق على خطط لبناء 3144 منزلاً للمستوطنين

تل أبيب (أ ف ب)

أعلن متحدث عسكري، أمس، أن إسرائيل وافقت على خطط لبناء أكثر من ثلاثة آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، غداة توجيه الولايات المتحدة انتقادات لمثل هذه التحركات. وأفاد متحدث باسم الإدارة الهيئة العسكرية، التي تشرف على شؤون المدنيين في الأراضي الفلسطينية، بأن «لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية أعطت الموافقة النهائية على 1800 منزل وخطط متقدمة لبناء 1344 منزلاً». وجاء ذلك، بعدما وجهت واشنطن، أمس الأول، وللمرة الأولى منذ سنوات، انتقادات حادة إلى إسرائيل بشأن مستوطناتها، مؤكدة أنها تعارض «بشدة» البناء الجديد في الضفة الغربية المحتلة.