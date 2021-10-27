ألمانيا تطالب بإعادة الحكومة المدنية في السودان

برلين (وكالات)

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إعادة الحكومة الانتقالية المدنية. وقال ماس، في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية أمس: إنه يجب علاوة على ذلك إطلاق سراح المعتقلين على الفور، مطالباً بالتراجع عن الإطاحة بالحكومة الانتقالية، وإلا فلن تواصل ألمانيا دعمها في ظل هذه الظروف.

وأعلن القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين الماضي، تجريد الأعضاء المدنيين في الحكومة من سلطتهم، وأعلن حالة الطوارئ. وسبق ذلك احتجاجات على مدار شهور، والتي طالب فيها مواطنون بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وقال ماس: إنه إذا لم يتم إنهاء الانقلاب العسكري على الفور، «فسيكون له عواقب وخيمة على الالتزامات الدولية التي دعمتها ألمانيا ونسقتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة»، مضيفاً: إن الانقلاب بدد أساس هذا الالتزام. وأشار إلى أن ألمانيا ستنسق بشكل وثيق مع شركائها من أجل اتخاذ موقف مشترك، واصفاً الانقلاب بأنه تطور كارثي. واعتبر أن ذلك يضع البلاد في موقف تهديدي، ويدعو إلى التشكيك في مستقبل السودان الديمقراطي والسلمي.