السيسي: إجراء الانتخابات في ديسمبر يحفظ وحدة ليبيا

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها 24 ديسمبر المقبل يتيح للشعب الليبي الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أمس: إن مصر تتطلع لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده يوم 24 ديسمبر المقبل.

وشدد الرئيس المصري على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأزمة الليبية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعي لسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى.

من جانبه، أكد الرئيس الروماني، أن بلاده تدعم الاستقرار في ليبيا، في إطار التحالف ضد «داعش»، لتحقيق السلام في المنطقة.