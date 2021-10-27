اعتراض مسيّرتين مفخختين استهدفتا مطار أبها و«نجران»

الرياض (وكالات)

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض مسيرتين «حوثيتين» مفخختين استهدفتا مطار أبها الدولي ومدينة نجران، مؤكداً: «سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية». وأضاف: «إن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وأعلن التحالف، في بيان منفصل، أمس، مقتل 105 من عناصر ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية على منطقتين قرب مدينة مأرب. وقال: إنه نفّذ 26 عملية استهداف في منطقتي الكسارة، على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب، والجوبة، على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، وهو ما أدى إلى «تدمير 13 من الآليات العسكرية والقضاء على 105 عناصر إرهابية».

ويعلن التحالف عن ضربات جوية في محيط مأرب، بشكل شبه يومي منذ أكثر من أسبوعين، قتل فيها أكثر من 1900 «حوثي».

يأتي ذلك على خلفية تصعيد ميليشيات «الحوثي»، في فبراير الماضي، هجومها على مأرب. وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وفي هذه الأثناء، أعلنت قوات الجيش اليمني، مصرع وإصابة العشرات من ميليشيات «الحوثي»، بينهم قيادات ميدانية، جنوب مأرب، شمالي شرق البلاد.

ومن جانبه، قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي: «إن الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية يخوض معارك في مختلف جبهات محافظة مأرب، استنزفت كل القدرات القتالية للميليشيات الحوثية الإرهابية».

وأضاف مجلي في إيجاز صحفي، أمس: «إن قوات الجيش والمقاومة ورجال القبائل ينفذون عمليات هجومية ويفشلون المحاولات الحوثية»، مشيراً إلى أن قوات الجيش حققت التقدم والسيطرة في عدة مواقع جنوب مأرب، خصوصاً منطقتي علفاء وملعاء والمناطق المجاورة لهما، والتي كانت تتمركز فيها الميليشيات «الحوثية».

ولفت مجلي، إلى سقوط العشرات من عناصر «الحوثي» بين قتيل وجريح ومقبوض عليه، بينهم قيادات ميدانية، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة 8 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية وعددا من المعدات والأسلحة، منوهاً إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر مدفعاً وسيارتين عسكريتين، ومخزن أسلحة، و10 عربات مدرعة، و11 طقماً قتالياً كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للميليشيات «الحوثية».

وأكد أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات عدة للميليشيات في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، لافتاً إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة، حيث سقط العشرات من عناصر وقياداتها بين قتيل وجريح، في جبهتي صرواح والمشجح على وجه التحديد.

وأوضح أن قوات الجيش نفذت في جبهة الكسارة عمليات إغارة وكمائن ناجحة ضد الميليشيات الانقلابية، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، واستعادت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش في الجبهات الغربية دمرت 5 عربات مدرعة و6 أطقم قتالية، بينما استهدف الطيران المقاتل لتحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة و8 أطقم قتالية.

وفي تعز، شنت قوات الجيش في مديرية جبل حبشي جبهة العنين، وكذلك في منطقتي حذران والصياحي، غرب مدينة تعز هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيات «الحوثية»، حيث أسفرت المعارك الهجومية عن استعادة مواقع مهمة.