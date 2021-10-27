أعلنت النيابة العامة المصرية مباشرة التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات متعلقة بالفساد المالي.
وقالت النيابة المصرية، إنها رصدت ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وإزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية، مؤكدةً أن النيابة العامة حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسباً لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها بما يتاح من معلومات أو بيانات.
في سياق متصل، خرجت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد من المستشفى، صباح اليوم الأربعاء، حيث كانت تعاني أزمة قلبية حادة، انتقلت على إثرها للمستشفى لإجراء عملية تشخيصية.