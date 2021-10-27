عاصفة تتسبب بقطع التيار الكهربائي عن 600 ألف منزل في الولايات المتحدة

حرم أكثر من 600 ألف منزل صباح الأربعاء من التيار الكهربائي في شمال شرق الولايات المتحدة التي ضربتها عاصفة ساحلية عنيفة مع رياح وصلت سرعتها إلى 140 كلم في الساعة، بحسب خدمة الأرصاد الجوية الأميركية.وكانت ولاية ماساتشوستس الأكثر تضررا حيث انقطع التيار الكهربائي عن 466 ألف منزل في الساعة 8,00 صباحا (12,00 ت غ)، واعتبرت سلطات الأرصاد أن الوضع «خطير» وحذرت من «هبوب رياح عاتية». واقتلعت العاصفة العديد من الأشجار.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في بوسطن، أكبر مدينة في الولاية «لا ننصح بالتنقل».

كما تضررت ولاية رود آيلاند بشدة حيث حرم 91 ألف منزل من الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتحسن الوضع مساء بحسب خدمة الأرصاد الجوية الأميركية التي «تؤكد أن العاصفة الساحلية ستبتعد عن شمال شرق الولايات المتحدة».