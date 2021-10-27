أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد للجيش المصري

أحمد عاطف (القاهرة)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان حرب الجيش المصري خلفاً للفريق محمد حجازي، الذي جرى تعيينه بقرار رئاسي أيضاً مستشاراً للرئيس لشؤون مبادرة حياة كريمة.

والفريق أسامة رشدي، عسكر يبلغ من العمر 64 عاماً، وهو قائد عسكري مصري شغل آخر مناصبه رئيساً لهيئة العمليات للقوات المسلحة المصرية، وشغل في السابق منصب قائد منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وكان قائداً للجيش الثالث الميداني.

وكان الرئيس المصري أسند إليه في 31 يناير 2015 مهمة قيادة وتشكيل قيادة جديدة موحدة لأول مرة لمكافحة الإرهاب بمنطقة القناة، وجرت ترقيته حينها من رتبة لواء إلى رتبة الفريق، لاسيما أنه يعتبر أن تعمير سيناء هو صمام الأمان لحمايتها وأمن مصر القومي.

والفريق أسامة عسكر من مواليد 1957 بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر، وتخرج في الكلية الحربية في الدفعة 70، ثم بدأ مسيرته العسكرية في سلاح المشاة، حيث تدرج في جميع الوظائف القيادية بالسلاح، بدءاً من وظيفة قائد فرقة، إلى رئيس لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، وهو حاصل على ماجستير العلوم العسكرية، وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا.