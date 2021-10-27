لليوم الثاني.. روسيا تسجل أرقاماً قياسية لوفيات كورونا

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 1123 وفاة جديدة بكوفيد-19 هي الأعلى في يوم واحد وسط زيادة في عدد الإصابات دفعت المسؤولين لإعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق الجزئية.

وقال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا إنه سجل 36582 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي، بينها 5789 حالة في موسكو.

وستقوم روسيا بإغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وستعيد العاصمة موسكو فرض إغلاق جزئي اعتبارا من يوم الخميس مع السماح فقط للمحلات الأساسية مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت بالبقاء مفتوحة.