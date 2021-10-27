الطيران المدني السوداني: إعادة فتح مطار الخرطوم اليوم

تستأنف السلطات السودانية العمل بمطار الخرطوم الأربعاء عند الساعة 16,00 (14,00 ت غ)، كما أكد مدير الطيران المدني ابراهيم عدلان غداة قرار بتعليق جميع الرحلات من وإلى البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال عدلان إن المطار "سيعاود العمل اليوم الاربعاء الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي".