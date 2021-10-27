الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية غزيرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على محافظات المهد ووادي الفرع والعيص.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.