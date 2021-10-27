الولايات المتحدة تدرس إضافة 4 دول لبرنامج الإعفاء من التأشيرات

قال وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس إن الولايات المتحدة تدرس إضافة أربع دول لبرنامج الإعفاء من التأشيرات الذي يسمح للمواطنين بالقدوم إلى الأراضي الأميركية دون تأشيرة دخول من أجل البقاء حتى 90 يوما.

أضاف مايوركاس في فعالية خاصة بصناعة السفر "لدينا أربعة مرشحين قيد الدراسة: إسرائيل وقبرص وبلغاريا ورومانيا... نركز بشدة على البرنامج"، قائلا إنه ذو فوائد اقتصادية وأمنية جمة.

وكانت الولايات المتحدة أضافت كرواتيا للبرنامج في سبتمبر. وقال رئيس اتحاد السفر الأميركي روجر داو يوم الثلاثاء إن إضافة كرواتيا تعزز الاقتصاد الأميركي بمقدار 100 مليون دولار... في كل مرة تضيف واحدة من هذه الدول ينتعش السفر".

وقال البيت الأبيض في أغسطس إن اجتماعا بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد على أن "إدارته ستعزز التعاون الثنائي مع إسرائيل بطرق تعود بالنفع على كل من المواطنين الأميركيين والإسرائيليين ومنها العمل معا صوب ضم إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرات".

كما التقى مايوركاس بسفير إسرائيل في الولايات المتحدة في أغسطس وبحثا مسألة الإعفاء من تأشيرات الدخول.





