انشقاق سفراء السودان في 12 دولة

القاهرة (وكالات)

قال مصدر دبلوماسي: إن سفراء السودان في 12 دولة، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا رفضوا في بيان الانقلاب العسكري الذي وقع الاثنين. ووقع على البيان أيضا سفراء السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وجنيف ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب أفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا. وذكر البيان أن السفراء ينحازون إلى جانب المقاومة الشعبية للانقلاب.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أعلنت انشقاق ثلاثة سفراء سودانيين ورفض «الانقلاب العسكري». وقال البيان الذي نقلته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك عن السفراء: «ندين بأشد العبارات الانقلاب العسكري على ثورتكم المجيدة وندعو الدول والشعوب المحبة للسلام إلى رفض الانقلاب، ونعلن انحيازنا التام إلى مقاومتكم البطولية التي يتابعها العالم أجمع، ونعلن سفارات السودان لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته».