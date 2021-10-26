تظاهرة نسائية في كابول تندد بـ«الصمت الدولي»

كابول (وكالات)

شهدت كابول أمس تظاهرة نسائية تنديداً بصمت المجتمع الدولي إزاء الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان، قبل أن تمنع حركة «طالبان» مجدداً وسائل الإعلام من الاقتراب من مسيرتهن. وحملت النساء لافتات كتب عليها «لماذا يراقبنا العالم بصمت» و«الحق في التعليم»، و«الحق في العمل».

وكان من المقرر تنظيم التظاهرة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان. لكن نُقلت في اللحظة الأخيرة إلى مدخل «المنطقة الخضراء» السابقة، حيث تتواجد مباني العديد من السفارات الغربية، علما بأن معظمها غادر أفغانستان بعد سيطرة «طالبان». وقالت وحيدة أميري، إحدى منظمات التحرك «نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة دعم حقوقنا في التعليم والعمل. نحن محرومات من كل شيء حاليا». وهذه التظاهرات ممنوعة وتم إخمادها بعنف منذ تولي طالبان مقاليد الحكم في أغسطس. وقالت أميري «ليس لدينا أي شيء ضد طالبان، فقط نريد التظاهر بسلام». وطلب مسلحو الحركة الموجودون عند مدخل المنطقة الخاضعة لتدابير أمنية مشددة، من المتظاهرات ووسائل الإعلام الابتعاد. ثم قام نحو عشرة عناصر من طالبان، غالبيتهم مسلحون، بإبعاد الصحافيين وصادروا الهاتف النقال لأحد الصحافيين المحليين الذي كان يلتقط الصور.

إلى ذلك، تستضيف إيران اليوم الأربعاء اجتماعا للدول المجاورة لأفغانستان بمشاركة روسيا. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سلطات حركة طالبان إلى الاستماع إلى إرادة الشعب.