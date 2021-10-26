تقرير أممي يتهم إيران بإعدام أكثر من 250 شخصاً في 2020

جنيف (وكالات)

كشف تقرير أممي أمس أن إيران أعدمت أكثر من 250 شخصاً، من بينهم 4 أطفال على الأقل سنة 2020، ونفذت حتى الآن هذا العام 230 عملية إعدام شملت 9 نساء وطفلاً واحداً تم إعدامهم سراً.

وقال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان، جاويد رحمن، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: «إن إيران تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام بمعدل ينذر بالخطر». وأضاف: «إن غياب الإحصاءات الرسمية وانعدام الشفافية حول عمليات الإعدام، يعني أن هذه الممارسة تفلت من التدقيق، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة تمنع المحاسبة».

وأضاف أن هناك مخاوف بشأن الأسس التي تستخدمها إيران لفرض عقوبة الإعدام، مشيراً إلى تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي، وقال: «إن إيران لديها أيضاً إجراءات قضائية معيبة للغاية، حيث لا توجد حتى أبسط الضمانات».