أوزبكستان تختار ميرضيايف لولاية رئاسية ثانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المفوضية المركزية للانتخابات في جمهورية أوزبكستان الصديقة فوز فخامة شوكت ميرضيايف في الانتخابات الرئاسية بغالبية 80.1 % من الأصوات الانتخابية، وإعادة اختياره للمرة الثانية على التوالي رئيساً للجمهورية التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة في قارة آسيا في ضوء تنامي علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وكان أكثر من 16.21 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في أوزبكستان يوم الأحد الماضي، وجرت برقابة دولية واسعة شاركت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وفد من لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، والذي شارك بصفة مراقب دولي.

نتيجة الانتخابات أكدت الشعبية الكبيرة التي يحظى بها ميرضيايف (من المصدر)

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 80.4 بالمئة، من إجمالي الناخبين المسجلين من بين سكان أوزبكستان البالغ تعدادهم 35 مليون نسمة، فيما جاءت نتيجة الانتخابات معبرة عن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس ميرضيايف في ضوء الإنجازات المتحققة خلال ولايته الأولى على مدار السنوات الخمس الماضية.

وشهدت أوزبكستان تقدماً لافتاً في المجالات الخمسة التي ركزت عليها استراتيجية التطوير التي تم تنفيذها بقيادة الرئيس شوكت ميرضيايف خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، وشملت العديد من المجالات القانونية والاقتصادية، حيث حقق اقتصاد أوزبكستان خلال تلك الفترة نمواً بلغت نسبته 24 %، بينما نمت الصناعة بنسبة 34 % وتضاعفت الصادرات بنسبة 150 % وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بمقدار ثلاثة أضعاف، فيما وصل الناتج الإجمالي المحلي إلى 60 مليار دولار أميركي، وزادت معدلات الرواتب الشهرية بمقدار 2.2 مرة، فيما حقق القطاع الصناعي توسعا لافتاً، علاوة على النمو الكبير في أعداد الشركات والمؤسسات التي وفرت آلاف فرص العمل، مع زيادة مستوى التركيز على قطاعات مجتمعية أساسية شملت: التعليم والرعاية الصحية والثقافة والفنون والرياضة وغيرها.

وفد «الوطني الاتحادي» المشارك بصفة مراقب في الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان (وام)

وضم الوفد الذي شارك في الانتخابات كلاً من نضال محمد الطنيجي رئيسة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس، ومحمد عيسى الكشف نائب رئيس اللجنة، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. وزار الوفد عدداً من مراكز الاقتراع، واطلع على سير العملية الانتخابية، مثمناً متانة العلاقات والشراكة القائمة بين الإمارات وأوزبكستان، والتي تشهد تطوراً في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن أوزبكستان تعد من أبرز شركاء الإمارات التجاريين في آسيا في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية، ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة.