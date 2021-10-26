القاهرة تحتضن اجتماع «5+5» الليبي في نوفمبر

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل اجتماعاً لها في القاهرة بحضور ممثلين عن البعثة الأممية ومندوبين عن دول ترتبط بحدود مع الجنوب الليبي. وأكد مسؤول عسكري ليبي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن اللجنة ستحدد في اجتماعها بالقاهرة الآلية والجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل كامل، موضحاً أن اللجنة ستقدم خطتها الكاملة للبعثة الأممية.

يأتي ذلك فيما أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب في بيان أن اللجنة العسكرية «5+5» عقدت اجتماعاً - عبر الدائرة المغلقة - أمس تجهيزاً للتحول لاجتماعات القاهرة مع مندوبي دول جوار الحدود الجنوبية التي يتواجد لها في ليبيا قوات وذلك ضمن برنامج وضع الجدول الزمني لإخراج المرتزقة تنفيذاً لاتفاق جنيف وما تبعه من ترتيبات في هذا الشأن.

إلى ذلك، شهدت مدينة الزاوية، غرب طرابلس، مساء أمس الأول، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميليشيات مسلحة، وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف عدد من المدنيين. وأطلقت الميليشيات خلال الاشتباكات الأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف داخل الأحياء السكنية، فيما انتشرت في كامل المدينة سيارات مصفحة تحمل أسلحة ثقيلة. في وقت أكدت شركة الزاوية لتكرير النفط، أن الاشتباكات التي وقعت بجوار المجمع النفطي الزاوية أدت لإصابة 8 خزانات لتخزين المنتجات النفطية والنفط الخام بمنطقة حركة الزيت وتشغيل الخزانات، وإصابة 5 خزانات لتخزين الزيوت الأساسية والإضافات الكيميائية بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية الأمر الذي نتج عنه تسرب كميات كبيرة من الزيت.

مهاجرون من بنجلادش تم إنقاذهم من قارب في البحر المتوسط خلال تجهيزهم للإبعاد من العاصمة الليبية طرابلس (أ ف ب)

ولفتت الشركة في بيان إلى إصابة المحول الكهربائي المغذي للمحطة الرئيسة الخاصة بمصنع خلط وتعبئة الزيوت ترتب عنه عطل بالمحول، وكذلك تضرر بأسقف صالات خطوط التصنيع بمصنع خلط وتعبئة الزيوت، مشيرة إلى أن مثل هذه الأحداث قد تكون سببًا في وقوع حوادث صناعية كبيرة قد يترتب عنها حوادث بيئية قد تخرج عن السيطرة وتتسبب في كوارث على المناطق المجاورة للمجمع النفطي بالزاوية بالإضافة إلى توقف جميع الوحدات والعمليات التشغيلية بالمجمع النفطي ككل.

في سياق آخر، توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بكلمة لأهل برقة، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة أن هذه الكلمة هي رسالة طمأنة لكل الليبيين بصفة عامة وللأخوة في المنطقة الشرقية بصفة خاصة بأن ليبيا واحدة، وأن برقة هي جزء لا يتجزأ من الوطن. وأوضح المتحدث باسم الحكومة في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية الليبية أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة لكل الليبيين شرقاً وغرباً وجنوباً، وأنها مسؤولة عن تقديم كل الدعم والمساعدة والعون والخدمات لكل ليبي أينما كان وأينما وجد سواء في الداخل أو الخارج، وأنها لن تفرق بين ليبي وآخر.

في ذات السياق، بحث رئيس حكومة الوحدة الليبية مع أعيان ومشايخ قبيلة المشاشية بعض المشاكل التي يعاني منها سكان مناطقهم والتي تتطلب حلولًا من قبل الوزارات المختصة، من حيث توفير المياه، والأعلاف لدعم مربي الماشية والثروة الحيوانية بالمنطقة، والعمل على استكمال الطريق الرابط بين منطقتي الشقيقة والتضامن.