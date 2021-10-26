تونس تحتجز وزيراً سابقاً و7 مسؤولين بشبهة فساد

تونس (وكالات)

أمرت النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس باحتجاز وزير زراعة سابق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم منذ أن استأثر الرئيس قيس سعيد بشكل شبه كامل على السلطات في يوليو الماضي متعهدا بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد. وكان تم احتجاز النائب المهدي بن غربية الأسبوع الماضي للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ خطوة سعيد في يوليو.

وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بمحكمة تونس الابتدائية أنه تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة.. لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار. وقالت وسائل إعلام محلية: إن الوزير الذي تم التحفظ عليه هو سمير بالطيب الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي: إن السعودية والكويت تدعمان الإجراءات المعلنة في تونس منذ 25 يوليو الماضي من قبل الرئيس قيس سعيد. وأوضح أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يساندان الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد. وأضاف: السعودية تتابع الوضع في تونس، وستساندها كي تستعيد استقرارها في محيطها كما في الماضي.