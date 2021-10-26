إسرائيل تفتح حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان

القدس المحتلة (أ ف ب)

أعلنت إسرائيل أمس أنها فتحت حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان من أجل قطف الزيتون على الرغم من أن البلدين لا يزالان في حالة حرب. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي «أنه في ضوء الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، وكبادرة حسن نية لمساعدة اللبنانيين، قرر الجيش فتح الحدود أمام مزارعي ميس الجبل وعيترون وبليدة». وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش سمح باجتياز الخط الأزرق في حد معين لقطف محصول العام من شجر الزيتون داخل السيادة الإسرائيلية». وقال متحدث باسم الجيش إنه سُمح لمجموعات عدة بالعبور منذ 10 أكتوبر. وأشار البيان إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تشرف على منطقة عازلة بين الجانبين هي من أبلغت الجانب اللبناني بهذه المبادرة.