العراق يهدد بـ«العدل الدولية» لمواجهة سدود إيران

دربنديخان (العراق) (أ ف ب)

أعرب مسؤولون عراقيون، أمس، عن قلقهم إزاء التراجع الكبير لمنسوب نهر سيروان في شمال شرق العراق، بفعل قلة الأمطار وسدود خلف الحدود في إيران حيث ينبع النهر، ما يؤثر على الزراعة والإنتاج الكهربائي. ودفع تدهور الوضع وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني إلى التلويح بتقديم شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية. وينبع نهر سيروان، من إيران ويغذي سدّ دربنديخان في محافظة السليمانية في كردستان، قبل أن يواصل مسيره إلى محافظة ديالى الزراعية. وقال مدير السد رحمن خاني: «هناك فرق في منسوب المياه بين العام الماضي وهذا العام بحدود 7 أمتار و50 سنتيمتراً»، مشيراً إلى أنه انخفاض غير مسبوق. وأوضح أن ذلك الانخفاض يعود إلى إنشاء سدود من الجانب الإيراني على روافد النهر وحجز المياه خلف السدود وتحويل مجرى النهر. وشرح أن ما وصل إلى السد هذا العام من الواردات هو 900 مليون متر مكعب، في حين أن معدل إيرادات السد، خلال السنوات السابقة كان 4 مليارات و700 مليون متر مكعب. وتسبب الانخفاض بتقليل توليد الكهرباء 30%. وقدمت وزارة الموارد المائية طلباً من أجل تقديم شكوى ضد إيران، لمخالفتها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهر غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997.