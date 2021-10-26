السعودية: بيان مجلس الأمن دفعة مهمة للحل في اليمن

نيوم (وكالات)

رحب مجلس الوزراء السعودي، أمس، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي المندد بهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية، ووصفه بأنه دفعة مهمة للجهود المبذولة لإنجاح مساعي إنهاء أزمة اليمن، ودعم الوصول إلى حل سياسي شامل لها. وجدد المجلس في جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وإيجاد حل ‏عادل لها يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على ما عبرت عنه أمام اللجنة الاقتصادية والمالية في الأمم المتحدة من ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ‏بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية، وإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة.

كما جدد المجلس الدعوة إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد في السودان، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوداني ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار لبلاده. وتطرق إلى ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر (دعم استقرار ليبيا) الذي عُقد في طرابلس، من دعمها للجهود الدولية للحفاظ على وحدتها وأمن أراضيها.