قالت مصادر مصرية إن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أصيبت بأزمة قلبية، صباح الثلاثاء، تم على إثرها نقلها للمستشفى.
وبحسب المصادر التى تحدثت لـ"الاتحاد" فإن الوزيرة المصرية أجرت قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات لحين استقرار حالتها.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن استقبالها لـ 250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "استرازينيكا"، الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من حكومة دولة المجر، في إطار خطة مصر للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.
وبحسب الوزارة فإن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية.