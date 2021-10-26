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تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار الخرطوم الدولي
الثلاثاء 26 أكتوبر 18:59
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من مطار الخرطوم الدولي (أرشيفية)
عربي ودولي
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قالت سلطة الطيران المدني في السودان إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي من اليوم الثلاثاء وحتى 30 أكتوبر.
جاء ذلك في بيان بثته صفحة مطار الخرطوم على فيسبوك.
المصدر: وكالات
مطار الخرطوم الدولي
السودان
الخرطوم
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صحيفة الاتحاد
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
مواقيت الصلاة
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المغرب:5:53
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