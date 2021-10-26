قالت سلطة الطيران المدني في السودان إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي من اليوم الثلاثاء وحتى 30 أكتوبر.
جاء ذلك في بيان بثته صفحة مطار الخرطوم على فيسبوك.