قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، إن بلاده تضع في الاعتبار جميع الاحتمالات فيما يخص سد النهضة، بما في ذلك فرص انهياره ولو كانت واحداً في المليون.
وأضاف الوزير المصري، الثلاثاء، خلال الجلسة العامة الثالثة ضمن أسبوع القاهرة للمياه، أن بلاده تستهدف إقامة مشروعات إضافية للبنية التحتية حول السد العالي في أسوان؛ تحسباً لوصول كمية مياه مفاجئة في فترة زمنية قصيرة.
وأوضح عبدالعاطي أن مشروعات البنية التحتية الجارية تراعي أيضاً احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، لافتاً إلى أن وزارته تستعد للمخاطر كافة.