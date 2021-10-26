"هجوم سيبراني" يعطّل محطات الوقود في إيران

الخلل تسبب بتعطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد

ع + ع -

أكدت السلطات الإيرانية أن الخلل الذي أدى بتعطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد الثلاثاء، سببه «هجوم سيبراني»، وفق التلفزيون الرسمي. ونقلت القناة الرسمية عن المجلس الأعلى للأمن القومي أن الخلل نتج عن «هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود»، مشيرة الى أن «تفاصيل الهجوم ومنشأه موضع تحقيق». وأصاب عطل محطات الوقود في عموم إيران في وقت سابق الثلاثاء، قال التلفزيون الرسمي بداية أنه نتج عن «خلل في النظام المعلومات». وبث التلفزيون لقطات لمحطات مقفلة، بينما اصطفت سيارات على مقربة منها. وقالت المتحدثة باسم الشركة الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية فاطمه كاهي للتلفزيون الرسمي، إن الشركة دعت الى «اجتماع طارئ لحل المشكلة». وشدد وزير الداخلية أحمد وحيدي على أن الخلل في عمل محطات الوقود «يعود الى مشكلة تقنية سيتمّ حلها قريباً».

المصدر: آ ف ب