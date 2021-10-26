خبير استراتيجي لـ"الاتحاد": إلغاء حالة الطوارىء يشمل شمال سيناء

أحمد عاطف (القاهرة)

حالة من الهدوء تشهدها مصر في اليوم الأول لإلغاء قانون الطوارئ الذي قرره أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك للمرة الأولى منذ 4 سنوات.

ويقول الخبير الاستراتيجي والقيادي السابق بالجيش المصري سمير فرج إن هذا القرار يسري أيضاً على نطاق شمال سيناء وكل مناطق الدولة المصرية، وأنه منذ هذه اللحظة لن يكون أي مصري رهن الحبس أو الاعتقال بدون قرار من النيابة العامة أو المحكمة.

وأضاف فرج لـ"الاتحاد" أنه لن يكون هناك أي تحويل قضايا مدنية إلى عسكرية، موضحا أنه سيتيح فرصة للمستثمرين للعودة لمصر، إضافة إلى المساعدة في عودة السياحة لتوفير الأمن.

وفقا لأحكام الدستور المصري فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، كما يسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للدستور أيضا، فإن الحالات التي يجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.