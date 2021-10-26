روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لوفيات كورونا اليومية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 1106 حالات وفاة و 36446 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور جائحة فيروس كورونا. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى ثمانية ملايين و 316019 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 232775 .وتماثل 26973 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى سبعة ملايين و 213584 حالة شفاء.

ومن المقرر أن تبدأ في 30 أكتوبر الجاري في روسيا عطلة عامة تمتد حتى السابع من نوفمبر لاحتواء الارتفاع في أعداد إصابات ووفيات كورونا.