عون يؤكد استقلالية القضاء في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء لاستئناف الاجتماعات سريعا بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما أكد عون على استقلالية القضاء في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وضرورة عدم تدخل السياسيين.

كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال في وقت سابق اليوم إنه يأمل في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك بعد أسبوعين من التوقف منذ أن أدى خلاف حول التحقيق في انفجار بيروت إلى دعوة بعض الوزراء إلى رحيله.