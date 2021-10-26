الصين تفرض إغلاقاً على 4 ملايين نسمة لاحتواء موجة إصابات كورونا

فرضت السلطات الصينية، ال الثلاثاء إغلاقا على مدينة لانتشو الواقعة شمال غرب البلاد والتي تعد أربعة ملايين نسمة في مسعى لاحتواء موجة إصابات محلية بفيروس كورونا، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.

وجاء في بيان للحكومة المحلية "على التجمّعات السكنية بكافة أشكالها تطبيق إدارة مغلقة"، فيما أعلنت الصين عن 29 إصابة محلية جديدة بالفيروس.