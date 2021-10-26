مقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بولاية إيداهو الأميركية

قتل شخصان على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية أيداهو الأميركية.

وذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع يوم الاثنين في بويز، عاصمة الولاية.

وقال قائد شرطة بويز، ريان لي، في مؤتمر صحفي إن شرطياً من بين المصابين.

يشار إلى أن المشتبه به محتجز لدى الشرطة. وقال لي إن الشرطة تعتقد أن المشتبه فيه هو مطلق النار الوحيد وليس هناك خطر على الجمهور في الوقت الحالي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل عن المشتبه به، كما لم يذكر قائد الشرطة أي شيء عن الدافع وراء الجريمة.