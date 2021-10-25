السفارة الألمانية في السودان تغلق أبوابها مؤقتاً

برلين (وكالات)

أغلقت السفارة الألمانية في السودان أبوابها مؤقتاً، فيما أكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية، أمس، أن «السفارة قادرة على العمل، بشكل محدود في الوقت الراهن، ومن ثم، فإنها أغلقت أبوابها أمام التعامل مع الزائرين».

وأفادت تصريحات المتحدثة بأن عدد المواطنين الألمان الموجودين في السودان حالياً، «يتألف من ثلاثة أرقام ضئيلة»، مشيرة إلى أنه تم إخطار الأشخاص الذين سجلوا لدى السفارة بالوضع الحالي عن طريق «خطاب مواطن».

ووصفت الخارجية الألمانية الوضع بأنه «ملتبس»، وذكرت أنها على اتصال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني مع موظفي السفارة.