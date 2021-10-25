«مجلس البجا» يعتزم إنهاء إغلاق شرق السودان

القاهرة (وكالات)

أعلن مجلس نظارات البجا في السودان أنه يعتزم إنهاء الإغلاق الذي تسبب في تقلص إمدادات الوقود بالبلاد، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس. وللمجلس نفوذ في شرق السودان، وأغلق ميناء بورتسودان على البحر الأحمر في سبتمبر الماضي. وأعرب المجلس عن تأييده للإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمس.وقال المجلس، الذي شهدت علاقته بالحكومة مؤخراً توتراً ملحوظاً على خلفية التظاهرات وإقفال مرفأ بورتسودان، والمطالبة بتعليق اتفاق السلام الموقع في جوبا، في بيان: إنه يؤيد إجراءات الجيش، وينحاز لمطالب الشعب. وأوضح كرار عسكر، أمين الشباب في مجلس النظارات، أن حكومة عبدالله حمدوك حزبية، متهماً إياها بتجاوز الوثيقة الدستورية. كما أكد أن فريقه يريد تشكيل حكومة مدنية، وليست حزبية.