«مصر للطيران» تلغي رحلتها إلى الخرطوم

القاهرة (وكالات)

أعلنت مصادر مطلعة في شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتها المغادرة من مطار القاهرة عصر أمس إلى مطار الخرطوم، بسبب التطورات الأخيرة في السودان ودراسة التطورات خلال الساعات المقبلة، لاتخاذ قرار بشأن رحلتها المغادرة منتصف الليل.

كما أجلت شركات الطيران السودانية القادمة من مطار الخرطوم الدولي، وصول رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، على خلفية الأحداث، والتي أعقبها إعلان وسائل الإعلام بالسودان إغلاق مطار الخرطوم مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية.

وأخطرت شركات الطيران السودانية، التي تسير رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، سلطات القاهرة، بتأجيل وصول رحلاتها الجوية القادمة من مطار الخرطوم إلى القاهرة، وذلك لعدة ساعات فقط، لحين استقرار حركة الملاحة الجوية هناك، حسبما أفادت التقارير.