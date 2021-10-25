موسكو: السودانيون قادرون على حل المشاكل الداخلية

موسكو (وكالات)

وصفت وزارة الخارجية الروسية الأحداث التي يشهدها السودان بأنها دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع سياسة فاشلة على مدى عامين، مؤكدة ثقتها بقدرة شعب السودان على حل المشاكل الداخلية بنفسه.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان: إنه حسب المعلومات الواردة، قامت مجموعة من العسكريين في الخرطوم في ليلة 25-24 أكتوبر، بمحاصرة مقر إقامة رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك، واعتقلت عدداً من أعضاء حكومته الانتقالية، بحسب قناة «أر تي عربية» الروسية.

وتابع البيان: «وفي 25 كتوبر، أعلن رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبدالفتاح البرهان قراراً بحل المجلس والحكومة الانتقالية، كما أعلن حالة الطوارئ في البلاد».

واعتبر البيان أن هذه نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة جرى اتباعها خلال العامين الماضيين، حيث تجاهلت السلطات الانتقالية حالة اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية العظمى من السكان.

وأشار إلى أن التدخل واسع النطاق في الشؤون الداخلية للبلاد أدى إلى فقدان ثقة مواطني السودان بالسلطات الانتقالية، وهو ما تسبب باندلاع احتجاجات متكررة، وأثار حالة من عدم الاستقرار العام في البلاد، بما في ذلك الانعزال الفعلي لعدد من مناطقها.

وأضاف البيان: «نحن مقتنعون بأن بإمكان السودانيين، بل ويتعين عليهم، حل المشاكل الداخلية بأنفسهم، وتحديد اتجاه التنمية السيادية لبلدهم، انطلاقاً من المصالح الوطنية، وستواصل روسيا احترام خيار الشعب السوداني الصديق، وتقديم كل المساعدة اللازمة له».