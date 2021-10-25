أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، قواعد جديدة للمسافرين الراغبين في التوجه إلى الولايات المتحدة. وتنص القواعد الجديدة على تقديم ما يثبت تلقي تطعيم كامل ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19. كما تنص على تقديم نتيجة سلبية لاختبار الفيروس. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين بارزين في الحكومة قولهم، في مؤتمر صحفي، إن الأشخاص القادمين من بلدان ذات إمدادات منخفضة من اللقاحات، الذين لا يسافرون بتأشيرات سياحية، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، سيتم إعفاؤهم من متطلبات اللقاح. وأضاف المسؤولون إن المواطنين الأميركيين والمقيمين العائدين من الخارج الذين لم يتلقوا تطعيمهم سيتعين عليهم تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 في غضون يوم واحد من رحلتهم. وتمثل القواعد الجديدة، التي ستسري اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل، أكبر تغيير في سياسة السفر إلى الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة.