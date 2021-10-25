تعزيزات أمنية إلى بغداد تواكب إعادة فرز نتائج الانتخابات غداً

هدى جاسم (بغداد)

شهدت المنطقة الخضراء في بغداد، أمس، وصول تعزيزات أمنية جديدة من عدد من المحافظات العراقية، مع انتهاء المهلة التي حددها المحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية، وتهديدهم في اعتصامهم المفتوح لليوم السابع على التوالي بدخول هذه المنطقة خلال 72 ساعة في حال عدم قيام مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع. فيما حددت المفوضية يوم غدٍ الأربعاء موعداً لبدء إجراءات العد والفرز اليدوي لـ297 محطة انتخابية في 13 محافظة بناءً على طعون وشكاوى تقدمت بها الكتل والتحالفات المعترضة، لافتة إلى أن المحافظات هي ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل.

وأوضح بيان المفوضية أن هذا القرار جاء بعد أن تم تقديم الاعتراضات والطعون مدعومة بالأدلة، وسيقوم مجلس المفوضين باللجنة بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز. وذكر أن النتيجة ستعلن من قبل المفوضية بعد انتهاء إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد. وأوضح أن المفوضية ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون عليها التابعة لمحافظة نينوى، اعتباراً من الغد، وتليها بقية المحطات الانتخابية في المحافظات المطعون عليها.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، الإطاحة بإرهابيين اثنين في جانب الكرخ.