أوروبا تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان

عواصم (رويترز)

طالب الاتحاد الأوروبي أمس إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني وألا تمضي قدماً في مناقصات أعلنت عنها في مطلع الأسبوع بشأن بناء نحو 1300 بيت جديد في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان «المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وقيام سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين». وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الجانبان.