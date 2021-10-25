جونسون يأسف لمستوى العلاقات مع روسيا

بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني

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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، عن أسفه لمستوى العلاقات بين بلاده وروسيا.

وقال، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين بلديهما ليست على المستوى الذي تريده لندن، مبدياً أسفه لغياب بوتين عن المؤتمر الدولي حول المناخ (كوب 26) الذي تستضيفه مدينة جلاسجو الاسكتلندية الأسبوع المقبل.وقال متحدث باسم جونسون، بعد المحادثة الهاتفية وهي الأولى منذ مايو 2020 «لقد كان رئيس الوزراء واضحاً أن علاقة المملكة المتحدة الحالية بروسيا ليست تلك التي نريدها».

وأضاف «لا تزال هناك صعوبات كبيرة»، مشيراً إلى قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في 2018 على الأراضي البريطانية ومسألة أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان «على الرغم من المشاكل المعروفة، سيكون من المفيد لموسكو ولندن التعاون في عدد من القضايا».

في حين لا ينوي فلاديمير بوتين المشاركة في المؤتمر حول المناخ الذي يفتتح الأحد في غلاسكو، أعرب بوريس جونسون عن «الأمل في أن ترفع روسيا هدفها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050» مقارنة بعام 2060 حالياً، بحسب رئاسة الوزراء البريطانية.

ووفقاً لداونينغ ستريت، فقد أعرب بوتين «عن أسفه لعدم التمكن من القدوم إلى قمة (كوب-26) شخصياً بسبب الوضع المرتبط بفيروس كورونا في روسيا».

من المتوقع أن يشارك أكثر من 120 من قادة العالم في أكبر قمة للمناخ منذ مفاوضات باريس في عام 2015.

المصدر: آ ف ب