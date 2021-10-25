أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات. وقال السيسي، في تدوينة على موقع فيسبوك «باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة». وأوضح، على حسابه الرسمي على الموقع، «من هنا، فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد». وأضاف «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد». وأكد السيسي، متحدثاً عن قرار إنهاء حالة الطوارئ، أن «الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء». وقال الرئيس المصري «إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعاً نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه». ظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ أبريل 2017، وكانت تجدد كل ثلاثة أشهر.